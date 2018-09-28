 
مباشر

ترامب: فنزويلا تعيش حالة من الفوضى ويجب ترتيبها

أخبار العالم

ترامب: فنزويلا تعيش حالة من الفوضى ويجب ترتيبها
Globallookpress Tasos Katopodis
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kush

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن فنزويلا تعيش حالة من "الفوضى"، ويجب "ترتيبها"، حسب تعبيره.

وقال ترامب خلال لقائه رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا في البيت الأبيض، الجمعة: "فنزويلا بحالة فوضى ويجب ترتيبها والعناية بالشعب".

وبشأن إمكانية لقائه بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، قال ترامب: "أعرف أنه يرغب في لقاء. وسنرى ماذا سيحدث".

وكان الرئيس الفنزويلي قد أكد استعداده للقاء الرئيس ترامب، معربا عن أمله بأن يثمر اللقاء عن نتائج إيجابية.

إقرأ المزيد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو -أرشيف مادورو مستعدّ للقاء ترامب

وأعلن ترامب يوم الأربعاء الماضي أنه مستعد للقاء مادورو في حال طلب ذلك. وأكد أن الولايات المتحدة تدرس كل الخيارات لتسوية الوضع في فنزويلا.

ويأتي ذلك بعد أن فرضت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء الماضي عقوبات على 5 شخصيات فنزويلية، بينهم زوجة مادورو سيليا فلوريس، ونائب الرئيس الفنزويلي وزير الدفاع فلاديمير بادروينو لوبيز، ووزير الاتصالات والإعلام خورخي رودريغيز، ونائبة رئيس الدولة ديلسي رودريغيز.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر.. راقص استربتيز يتعرى على شاشة لبنانية.. مشاهد صدمت اللبنانيين وتجاوزت "الخطوط الحمر"