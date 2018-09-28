ترامب: فنزويلا تعيش حالة من الفوضى ويجب ترتيبها

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن فنزويلا تعيش حالة من "الفوضى"، ويجب "ترتيبها"، حسب تعبيره.

وقال ترامب خلال لقائه رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا في البيت الأبيض، الجمعة: "فنزويلا بحالة فوضى ويجب ترتيبها والعناية بالشعب".

وبشأن إمكانية لقائه بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، قال ترامب: "أعرف أنه يرغب في لقاء. وسنرى ماذا سيحدث".

وكان الرئيس الفنزويلي قد أكد استعداده للقاء الرئيس ترامب، معربا عن أمله بأن يثمر اللقاء عن نتائج إيجابية.

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وأعلن ترامب يوم الأربعاء الماضي أنه مستعد للقاء مادورو في حال طلب ذلك. وأكد أن الولايات المتحدة تدرس كل الخيارات لتسوية الوضع في فنزويلا.

ويأتي ذلك بعد أن فرضت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء الماضي عقوبات على 5 شخصيات فنزويلية، بينهم زوجة مادورو سيليا فلوريس، ونائب الرئيس الفنزويلي وزير الدفاع فلاديمير بادروينو لوبيز، ووزير الاتصالات والإعلام خورخي رودريغيز، ونائبة رئيس الدولة ديلسي رودريغيز.

المصدر: وكالات