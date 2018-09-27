مادورو مستعدّ للقاء ترامب

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، استعداده للقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب رغم "الخلافات العميقة" بينهما.

وقال مادرور خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء: "أنا مستعد لمصافحة رئيس الولايات المتحدة وأن أناقش معه خلافاتنا الثنائية ومشاكل منطقتنا، على الرغم من الخلافات العميقة" التي تباعد بين واشنطن وكاراكاس".

وسبق لترامب على هامش الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وأكد أن "كلّ الخيارات مطروحة على الطاولة بالنسبة إلى فنزويلا بما فيها الأكثر قوة".

وأضاف أنه من الممكن الإطاحة بمادورو بسرعة على أيدي عسكريي بلاده إذا ما قرروا تدبير انقلاب هناك.

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وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على خمسة مقربين من الرئيس الفنزويلي بمن فيهم قرينته سيليا أديلا فلوريس دي مادورو، ووزير الدفاع بادرينو لوبيز.

وتشهد العلاقات الفنزويلية الأمريكية توترا غير مسبوق، وفرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية ضد فنزويلا في حين يتهم مادورو واشنطن بدعم المعارضة والتدخل في شؤون بلاده الداخلية بهدف تدبير انقلاب على السلطة.

المصدر: وكالات