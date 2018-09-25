الرئيس الفنزويلي "يشكر" ترامب على العقوبات الجديدة ضد بلاده

شكر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو نظيره الأمريكي دونالد ترامب على فرض عقوبات جديدة على عدد من كبار المسؤولين الفنزويليين.

وقال مادورو في خطاب متلفز له: "يحيطني أشخاص تم فرض عقوبات عليهم. شكرا، يا دونالد ترامب"، مضيفا أنه "متشرف" بذلك.

كما علق مادورو على فرض عقوبات على زوجته سيليا فلوريس، قائلا: "لم أر شيئا من هذا القبيل أبدا. هاجموني ولكن لا تورطوا سيليا في ذلك، ولا تورطوا عائلتي ولا تكونوا جبناء".

إقرأ المزيد

وتابع قائلا إن "جريمتها الوحيدة هي أنها زوجتي. وإنهم يهاجمون سيليا لأنهم يعجزون عن السيطرة على مادورو".

هذا، وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن فرض عقوبات على ما وصفته بـ "حاشية" الرئيس مادورو، بما في ذلك نائب الرئيس الفنزويلي، وزير الدفاع فلاديمير بادروينو لوبيز ووزير الاتصالات والإعلام خورخي رودريغيز ونائبة رئيس الدولة ديلسي رودريغيز، بالإضافة إلى عقيلة الرئيس.

المصدر: وكالات