العقوبات الأمريكية تطال زوجة الرئيس الفنزويلي ووزير دفاعه

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 5 مقربين من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وبينهم زوجته سيليا أديلا فلوريس دي مادورو، ووزير الدفاع بادرينو لوبيز.

وذكرت الخزانة الأمريكية في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء أنها تفرض عقوبات على المقربين من مادورو دعما للشعب الفنزويلي.

وجاء في البيان: "يعتمد الرئيس مادورو على دائرته الضيقة من المقربين لإبقاء هيمنته على السلطة، فيما ينهب نظامه بصورة منتظمة ما تبقى من ثروات فنزويلا"، بحسب وكالة "بلومبرغ".

وأضاف وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين في البيان: "مستمرون في استهداف الموالين له الذين يمكنون مادورو من ترسيخ قبضته على الجيش والحكومة، وسط معاناة الشعب الفنزويلي".

كما طالت عقوبات اليوم نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريغيز، ووزير الدفاع بادرينو لوبيز، ووزير الاتصالات خورخيه رودريغيس، إضافة إلى 3 شركات فنزويلية وطائرة ركاب واحدة.

المصدر: وكالات