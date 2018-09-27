لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي تقر مشروع قانون للتصدي للتدخلات الإيرانية في شؤون العراق

أقرت لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي مشروع قانون للتصدي للتدخلات الإيرانية في الشؤون العراقية.

وجاء في بيان قصير بشأن إقرار مشروع القرار أنه ينص على فرض عقوبات على شخصيات إيرانية تهدد السلام والاستقرار في العراق، فيما أضاف رئيس اللجنة، بيل رويس، أن الوثيقة تمكن السلطات الأمريكية من تحميل "إيران وميليشياتها المسؤولية عن أنشطتها المميتة في العراق".

واعتبر أن تلك الميليشيات تمثل تهديدا للشعب العراقي ومصالح الولايات المتحدة في العراق، حيث "أطلق عناصرها قذائف هاون على السفارة الأمريكية في بغداد، في وقت سابق من هذا الشهر".

المصدر: foreignaffairs.house.gov