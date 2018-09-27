قاذفات أمريكية قرب الصين في ظل حرب تجارية مستعرة بين واشنطن وبكين

فيما تستعر الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، أعلن البنتاغون أمس أن قاذفات أمريكية من طراز "بي – 52" نفذت سلسلة من الطلعات الجوية فوق البحار جنوب وشرقي الصين.

البنتاغون يهدد باستخدام القوة ضد الصين وبكين ترد: أسلحتكم لن تخيفنا!

وردا على ذلك، أكدت وزارة الخارجية الصينية على لسان المتحدثة باسمها هوا تشون ينغ أن الطائرات والسفن الحربية لا يمكنها إخافة الصين أو ثنيها عن حماية أراضيها.

إقرأ المزيد

شبكة "سي.ان.ان" الأمريكية بدورها أفادت بأن قاذفتي قنابل من طراز "بي-52" حلقتا بالقرب من جزر سبراتلي حيث ردمت الصين مياه البحر وأقامت مدارج طائرات ومنشآت أخرى على شعاب مرجانية وجزر صغيرة متنازع عليها.

وصرّح وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس السبت الماضي بأن بلاده مستعدة للعمل مع الصين في إطار علاقات "توجهها النتائج"، لكن ما تقوم به بكين في بحر الصين الجنوبي يمثل تهديدا للولايات المتحدة، ووزارة الدفاع الأمريكية ستتصدى لذلك بقوة إذا تطلب الأمر.

ورأت وكالة أنباء رويترز أن الولايات المتحدة والصين كثيرا ما تختلفان بشأن من المسؤول فعليا عن عسكرة بحر الصين الجنوبي الذي تطالب الصين وتايوان وفيتنام وماليزيا وبروناي والفلبين بالسيادة على أجزاء منه.

وفي هذا السياق قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية إنها تأمل في أن تتمكن واشنطن من توضيح ما إذا كانت ترى أن إرسال "مثل هذه الأسلحة الهجومية" إلى بحر الصين الجنوبي لا يعتبر عسكرة، مضيفة أن على الولايات المتحدة الكف عن تضخيم مسألة العسكرة وإثارة المشاكل.

وشددت المتحدة الصينية على أن "الصين لن يخيفها أي مما يطلق عليه سفن وطائرات عسكرية ... وسنتخذ كل الخطوات اللازمة للدفاع عن سيادة بلادنا وأمنها وحماية السلام والاستقرار في منطقة بحر الصين الجنوبي".

يذكر أن القوات الجوية الصينية قامت الشهر الماضي بنشر طائرات مقاتلة على جزر متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي في إطار تدريبات لطواقمها مما أثار قلق فيتنام والفلبين.

وأظهرت صور للقمر الاصطناعي في 12 مايو، نشر الصين صواريخ أرض جو أو صواريخ كروز مضادة للسفن محمولة على شاحنات في جزيرة وودي في البحر المتنازع عليه.

المصدر: وكالات