ترامب: الرئيس الصيني "ربما لم يعد صديقي"

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن نظيره الصيني شي جين بينغ "ربما لم يعد صديقا" له، وذلك بعد ساعات من اتهام ترامب لبكين بالتدخل في الانتخابات البرلمانية المقبلة في بلاده.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: "ربما لم يعد صديقي، ولكن أعتقد أنه يحترمني".

وفي وقت سابق من الأربعاء أعلن ترامب أن لديه "أدلة" سيتم "نشرها قريبا" تثبت أن بكين تتدخل في انتخابات منتصف الولاية في الكونغرس الأمريكي ضد حزبه الجمهوري بهدف إضعافه سياسيا لأنه يخوض حربا تجارية ضدها.

وعن الحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة والصين، شدد ترامب على أن هذه المواجهة ليس لها "أي تأثير بتاتا" على الاقتصاد الأمريكي.

المصدر: أ ف ب