الكوريتان تتفقان على عقد أول اجتماع برلماني مشترك

أعلنت كوريا الشمالية موافقتها على مقترح جارتها الجنوبية عقد أول اجتماع برلماني بين البلدين خلال العام الجاري.

ونقلت وكالة "يونهاب" عن رئيس مجلس الشعب الأعلى في كوريا الشمالية تشوي ثاي بوك، قوله في رسالة وجهها إلى رئيس البرلمان الكوري الجنوبي مون هي سانغ، إنّ بيونغ يانغ "وافقت على الاقتراح من حيث المبدأ".

وتابع تشوي: "دور البرلمانات والأحزاب السياسية في الكوريتين مهم للغاية في تنفيذ اتفاقات قمتي سبتمبر الجاري، وأبريل الماضي".

كما أعرب المسؤول الشمالي عن أمله في أن تصدق "الجمعية الوطنية" على اتفاقات القمة بين الكوريتين "في أسرع وقت ممكن".

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والأسبوع الماضي، وجه رئيس البرلمان الكوري الجنوبي خطابا إلى الزعيم الفخري للجارة الشمالية كيم يونغ نام، لتقديم مقترح تنظيم الاجتماع البرلماني بين البلدين.

جدير بالذكر أن الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن ونظيره الشمالي كيم جونغ أون، قد عقدا قمتهما الثالثة بين 18 و20 سبتمبر في بيونغ يانغ، عقب اجتماعات في أبريل ومايو الماضيين.

المصدر: وكالات