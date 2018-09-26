سيئول تدعو للاستجابة إلى "خيارات" الزعيم الكوري الشمالي

دعا رئيس كوريا الجنوبية مون جي إن حكومات العالم إلى تشجيع كوريا الشمالية على نزع أسلحتها النووية من خلال "الاستجابة الإيجابية" لخيارات الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الجديدة.

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وفي كلمة أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، أشاد مون بنظيره الكوري الشمالي الذي عقد معه ثلاث اجتماعات قمة، وقال إنه "غير توجهه السياسي" حول شبه الجزيرة الكورية.

وقال "لقد خرجت كوريا الشمالية من عزلتها الطويلة بمبادرة منها، وتقف أمام المجتمع الدولي مرة أخرى.. والآن جاء دور المجتمع الدولي للاستجابة بإيجابية لخيارات وجهود كوريا الشمالية الجديدة".

ودعا مون إلى اتخاذ بادرة تجاه كيم، وصرح "يجب أن نطمئن الزعيم كيم إلى أنه اتخذ القرار الصائب بالالتزام بنزع الأسلحة النووية.. وعلينا أن نشجع كوريا الشمالية على أن تواصل السير على هذا الطريق الذي يؤدي إلى سلام دائم وقوي".

وفي القمة الأخيرة التي عقدت بين كيم ومون في بيونغ يانغ، وافق زعيم كوريا الشمالية على إغلاق موقع لاختبار الصواريخ في حضور مراقبين دوليين وعرض إغلاق مفاعل يونغبيون في حال اتخذت واشنطن "خطوات مقابلة".

المصدر: أ ف ب