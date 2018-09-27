بالصواريخ.. استقبال الرئيس الأفغاني في ولاية غزني

أفاد إعلام أفغانستاني بسقوط عدة صواريخ بالقرب من مكتب محافظ ولاية غزني جنوب شرقي البلاد، تزامنا مع بدء الرئيس الأفغاني أشرف غني زيارة إلى الولاية لتفقد الأوضاع الأمنية فيها.

ونقلت قناة TOLOnews الأفغانية عن مسؤول في مدينة غزني قوله، إن ثلاثة صواريخ أطلقت على مكتب محافظ المدينة، في الوقت الذي كان فيه الرئيس أشرف غني يتفقد الوضع الأمني في الولاية.

Ghazni officials have confirmed that three rockets were fired at #Ghazni city while President Ashraf Ghani was in the city to review the security situation. No reports of casualties as yet. #Afghanistanpic.twitter.com/BYNZDBhClo — TOLOnews (@TOLOnews) ٢٧ سبتمبر ٢٠١٨

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ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات بعد، ولم تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

وقال مكتب غني إن "رئيس البلاد سيلتقى خلال زيارته عددا من المسؤولين الحكوميين، إضافة إلى مسؤولين عسكريين وعلماء دين ومعلمين وأساتذة جامعيين وشخصيات ناشطة في المجتمع المدني".

المصدر: وكالات