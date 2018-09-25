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ستولتنبيرغ: الخلافات بين الناتو وروسيا تزيد حوارهما أهمية

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ستولتنبيرغ: الخلافات بين الناتو وروسيا تزيد حوارهما أهمية
Globallookpress Ye Pingfan
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبيرغ
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أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبيرغ، اليوم الثلاثاء، عن اعتقاده بأن الخلافات العالقة بين روسيا والناتو تزيد الحوار بينهما أهمية.

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وعبر ستولتنبيرغ عن رضاه لاغتنام فرصة الاجتماع بوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على هامش الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك.

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وقال ستولتنبيرغ إن لقاءه مع لافروف، والذي عقد خلف أبواب موصدة، كان "مفيدا"، مشيرا إلى أن محادثاتهما أبرزت بقاء خلافات كبيرة بين الناتو وموسكو، وخاصة إزاء الملف الأوكراني.

وصرح الأمين العام بأنه رحب باستئناف جلسات مجلس "روسيا - الناتو"، بعد عامين من تعليقها، مشيرا إلى أن هذه الجلسات تمثل "ساحة جيدة للبحث في علاقاتنا".

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ولفت ستولتنبيرغ إلى أن الجانب الروسي أخبر الحلف بتدريبات "الشرق 2018" قبل بدئها وبعد انتهائها، مؤكدا استعداد الناتو لإخبار روسيا بتدريباته القادمة.

وأجاب الأمين العام للناتو بالنفي عن سؤال ما إذا كانت محادثاته مع لافروف تناولت موضوع نشر قاعدة عسكرية أمريكية في بولندا.

المصدر: تاس

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