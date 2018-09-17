الناتو: لا نسعى لعزل روسيا ونؤكد ضرورة الحوار معها

أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن حلف شمال الأطلسي يؤيد الحوار مع روسيا ولا يسعى لعزلها، مشيرا إلى تمسك حلفه رغم ذلك بتعزيز دفاعه السيبراني في وجه روسيا.

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وقال ستولتنبرغ في حديث لبوابة Axios الإعلامية: "لم نحاول أبدا عزل روسيا ونؤمن فعلا بالحوار معها ونعتقد أنه من المهم الحوار مع روسيا".

وأضاف: "عندما تكون هناك بلدان مختلفة، مع آراء مختلفة حول كيفية تعاملها مع التحديات الدولية، على سبيل المثال البرنامج النووي الإيراني أو خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-2"، عندها يكون هذا جزء من طبيعة سلوك الحلف".

ولم يستبعد تطبيق المادة الخامسة من ميثاق الحلف في حال الهجمات الإلكترونية من روسيا، وتابع: "ردنا لن يكون تلقائيا، وسيعتمد على طبيعة الهجمات الإلكترونية".

وأشار إلى أنه قبل بضع سنوات، اعتمد الناتو قرارا يسمح بتطبيق المادة الخامسة من ميثاقه في حال الهجمات السيبرانية الخطيرة.

وأضاف أن "هذا لا ينطبق فقط على الهجمات بالأسلحة التقليدية، ولكن أيضا على الهجمات الإلكترونية ومن المهم أن نشير إلى أننا أعلنا بوضوح إمكانية تطبيق المادة 5 إذا لزم الأمر، وفي الوقت نفسه، نحن نعزز دفاعنا الإلكتروني".

وتنص المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي على أن الهجوم على أحد أعضائه يعد هجوما على الحلف بأسره.

المصدر: "إنترفاكس"