بوتين: منفتحون للحوار مع الناتو إلا أنهم يرفضون ذلك 

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أن بلاده لا تحرك قواتها بعيدا عن حدودها، بينما يقترب حلف الناتو بقواته من الحدود الروسية.

وشدد بوتين خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الفنلندي ساولي نينيستو، على أن "موسكو منفتحة للحوار مع شركائنا في حلف شمال الأطلسي، لكنهم يرفضون ذلك".

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه بحث مع نظيره الفنلندي مسألة تعزيز الأمن والاستقرار في شمال أوروبا، وقال: "ندعم مقترح الرئيس الفنلندي حول مسألة رفع مستوى الأمن في الرحلات الجوية فوق بحر البلطيق".

وأضاف، "تطرقنا إلى عدة ملفات تهم بلدينا منها الثنائية وأخرى دولية وفي مقدمتها مسائل تتعلق بالبيئة، مشددا على أن المفاوضات مع نظيره الفنلندي نينيستو كانت "بناءة وموضوعية"، وأنها ستساهم بشكل كبير في "مواصلة تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين".

من جهته، أكد الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو على أنه تم التطرق إلى مسائل تهم البلدين بالدرجة الأولى، وقال: "أود التأكيد على أن علاقتنا الاقتصادية تتطور بشكل تدريجي ونأمل أن يستمر ذلك، على الرغم من وجود عجز في الميزان التجاري لصالح روسيا".

وأضاف، "بحثنا مسألة الطيران العسكري فوق بحر البلطيق، ونؤكد على ضرورة رفع مستوى الأمن في تلك المنطقة.. مناقشاتنا تجري بشكل إيجابي وسنحقق النتائج المرجوة".

وشدد نينيستو على أن موسكو "متعاونة جدا في هذا المجال".

المصدر: RT