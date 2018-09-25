ترامب: لا خيار أمام إيران سوى تغيير نبرتها
Reuters Jonathan Ernst
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شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أنه لا يعتزم عقد لقاءات مع الطرف الإيراني ما لم تغير طهران نهجها.
وقال ترامب للصحفيين قبيل خطابه من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم، إنه يتطلع إلى بناء علاقات جيدة مع الإيرانيين لكنه لا يمكن تحقيق ذلك اليوم.
وتابع: "لن ألتقي بهم ما لم يغيروا نبرتهم، وذلك سيحدث. أعتقد أنه ليس لديه خيار سوى ذلك".
وفي وقت سابق من اليوم، أشاد ترامب بنظيره الإيراني حسن روحاني واصفا إياه بالرجل "الودود"، وأضاف أنه لا ينوي عقد لقاء قمة معه في الوقت الحالي.
المصدر: رويترز
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