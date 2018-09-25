لحظات الطائرة الماليزية الأخيرة في مشهد افتراضي مثير!

صوّرت قناة "National Geographic" في إطار مشروع "تجفيف المحيطات" شريطا وثائقيا عن آخر لحظات طائرة الركاب الماليزية التي اختفت في ظروف غامضة أثناء توجهها من كولالمبور إلى بكين.

وقام معدو الشريط الوثائقي بمحاكاة وضع محتمل يفترض نفاد وقود طائرة الـ"بوينغ 777" بعد انحرافها عن مسارها.

ووفق هذا التصور، توقف في البداية محرك الطائرة الأيمن عن العمل، وعقب ذلك قام الطيار الآلي بتسوية وضع الطائرة إلى اليسار لاستعادة التوازن، ثم بعد دقيقتين توقف المحرك الأيسر عن العمل، ونتيجة لذلك دخلت طائرة الركاب الماليزية في "دوامة قاتلة" وتحطمت في البحر.

تصور لاخر لحظات الطائرة الماليزية المفقودة MH370 عندما نفذ منها الوقود وحلقت بشكل لولبي لمدة ليست بالبسيطة حتى ارتطمت بالماء .. ما اتخيل شعور الركاب طول هالفترة 💔

اسم الفيلم الوثائقي Drain The Ocean pic.twitter.com/hoE3jYklqG — AlAnoud (@Noudi__s) September 24, 2018

وكانت طائرة الـ"بوينغ 777" التابعة للخطوط الجوية الماليزية قد اختفت من شاشات الرادار خلال الرحلة "MH370" المتجهة من كولالمبور إلى بكين وعلى متنها 227 راكبا و12 من أفراد الطاقم، بما في ذلك سائح واحد من روسيا، ليلة 8 مارس 2014.

وعلى الرغم من فشل عمليات البحث الكبيرة والمضنية، التي شاركت في تمويلها عدة دول، في العثور على حطام الطائرة المنكوبة، إلا أنه من المرجح أن تكون الطائرة قد تحطمت جنوب المحيط الهندي.

المصدر: نوفوستي