ترامب: لست قلقا بشأن التحقيق مع كوهين.. فأنا رجل صادق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ليس قلقا بشأن تعاون المحامي الشخصي السابق له مايكل كوهين مع المحققين، لأنه (ترامب) رجل صادق ودائما يفعل الأشياء الصحيحة.

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وفي مقابلة إذاعية بثت أمس الاثنين، أوضح ترامب أن كوهين "واحد من المحامين الكثر الذين كنت أتعامل معهم، وأحيانا يفعل أشياء دون استشارتي".

وأكد على أنه لا علاقة له بعملية دفع 130 ألف دولار لممثلة إباحية مقابل عدم كشفها علاقة جنسية تزعم أنها ربطتها به بين عامي 2006 و2007.

وكان مايكل كوهين أقر الشهر الماضي أمام محكمة في نيويورك بانتهاك قانون الحملات الانتخابية الفيدرالي، بتوجيه من موكله ترامب، عبر دفعه للممثلة الإباحية، ستورمي دانيلز، مبلغا ماليا قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وأعرب المحامي السابق للرئيس الأمريكي عن عزمه التعاون مع المدعي العام الخاص، روبرت مولر، الذي يقود تحقيقا حول تواطؤ مزعوم بين حملة ترامب الانتخابية وروسيا للتأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية.

المصدر: "New York Post"