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خامنئي يتهم السعودية والإمارات بتمويل منفذي هجمات الأهواز

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خامنئي يتهم السعودية والإمارات بتمويل منفذي هجمات الأهواز
AP
المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي
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أكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، أن بلاده ستعاقب بشدة "الجبناء" الذين يقفون وراء الاعتداء الإرهابي في الأهواز.

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ولفت خامنئي لدى استقباله اليوم الاثنين مجموعة من الرياضيين الحائزين على الميداليات في الألعاب الآسيوية 2018 بجاكارتا الإندونيسية، لفت إلى أن من يقف وراء الاعتداء في الأهواز، "هم الذين تنقذهم أمريكا كلما تورطوا في سوريا والعراق، وتمويلهم سعودي وإماراتي".

وقال المرشد الأعلى، إن الاعتداء الإرهابي في الأهواز أظهر أن لدى الشعب الإيراني وهو في طريقه لنيل التقدم والازدهار، الكثير من الأعداء.

 المصدر: العالم

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