السفارة الإسرائيلية في موسكو تمتنع عن التعليق على تزويد سوريا بـ"إس – 300"

امتنعت السفارة الإسرائيلية في روسيا عن التعليق على قرار موسكو تزويد سوريا بمنظومات S-300، وقال المتحدث باسمها، اليكس غاندلر، لوكالة انترفاكس يوم الاثنين نحن "لا نعلق على ذلك"!.

وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم الاثنين، أن روسيا ستزوّد الجيش السوري خلال أسبوعين بأنظمة صواريخ مضادة للطائرات من طراز "إس – 300".

وفي أبريل 2018، حذر وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، من أن إسرائيل ستضرب أنظمة صواريخ S-300 في سوريا إذا جرى تزويد دمشق بها واستخدامها ضد أهداف إسرائيلية. وقال لموقع بوابة يديعوت احرونوت على الإنترنت يوم الأربعاء الماضي"من المهم بالنسبة لنا أن لا تستخدم ضدنا الأسلحة الدفاعية التي تنقلها روسيا إلى سوريا. وإذا استخدمت ضدنا فسنتخذ إجراءات لضربها".

وقال الوزير في ذلك الوقت "لدينا خط مفتوح مع روسيا، لدينا نقاش، لعدة سنوات ونحن في تنسيق مستمر وقادرون على تجنب الاحتكاك مع الجانب الروسي".

المصدر: إنترفاكس