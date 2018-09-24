خبير عسكري: موسكو تنشئ منطقة حظر طيران فوق جزء من الأراضي السورية

اعتبر الخبير العسكري الروسي الفريق الأول المتقاعد، ليونيد إيفاشوف، أن قرار موسكو تسليم منظومة "S-300" لسوريا يعني إنشاء منطقة حظر طيران على جزء من الأراضي السورية والبحر المتوسط.

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وقال إيفاشوف في تعليقه على قرار وزارة الدفاع الروسية تسليم منظومة "S-300" لسوريا خلال الأسبوعين القادمين، قال اليوم الاثنين: "سيكون ذلك حقا منطقة لحظر الطيران على من يقوم بعمليات عدوانية".

وأفاد بأن القيود ستخص تحليق الطيران العسكري الأجنبي، مشيرا إلى أن إنشاء هذه المنطقة هو "حق سوريا وروسيا على حد سواء، وهو يتفق مع أحكام القانون الدولي".

وعبر الخبير أيضا عن اعتقاده في أن "هذه المحاولة ستواجه مقاومة شديدة من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل وعدد من الدول الأوروبية التي تقوم بأعمالها في سوريا في صفوف التحالف الدولي برئاسة الولايات المتحدة".

وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في وقت سابق من هذا اليوم عن قرار روسيا حول تسليم منظومة "S-300" الصاروخية لسوريا خلال أسبوعين، على خلفية حادث إسقاط طائرة "إيل-20" الروسية. وإضافة إلى ذلك ستجهز المراكز القيادية لقوات الدفاع الجوي السورية بنظام آلي للتحكم موجود حصريا لدى الجيش الروسي.

المصدر: إنترفاكس