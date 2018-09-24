محامي ترامب: لا بد من إسقاط حكومة إيران وعليها أن تخشى ذلك!

أكد رودي جولياني، محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عزم إدارة الولايات المتحدة الإطاحة بالحكومة الإيرانية.

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ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" اليوم عن جولياني قوله، في كلمة ألقاها السبت الماضي بنيويورك أمام أعضاء ومؤيدي "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" المعارض: "لا أعلم متى سنطيح بهم، وقد يحدث ذلك خلال أيام أو أشهر أو عدة سنوات، لكن ذلك سيحصل. لا بد من إسقاطهم، ومن الواضح أن الشعب الإيراني قد ضاق ذرعا بهم".

وتابع مخاطبا الحكومة الإيرانية: "ينبغي لكم في الواقع أن تتخوفوا من الإطاحة بكم.. لن ننسى أنكم كنتم تخططون لارتكاب جريمة قتل على أراضينا"، وذلك في إشارة إلى تعرض اثنين من النشطاء الإيرانيين المعارضين المقيمين في الولايات المتحدة لمحاولة اغتيال من قبل الذين يعتبرهم القضاء الأمريكي عناصر في المخابرات الإيرانية.

ووصف جولياني الحكومة الإيرانية بأنها "مجموعة من المجرمين والقتلة والأشخاص الذين يدّعون أنهم رجال دين، لكن أيديهم ملطخة بكميات لا تتصور من الدم".

وأدلى محامي ترامب بهذه التصريحات بالتزامن مع الهجوم المسلح الذي استهدف عرضا عسكريا في مدينة الأهواز جنوب غربي إيران، مما أودى بأرواح 29 شخصا على الأقل، الأمر الذي جعل الرئيس الإيراني حسن روحاني يحمل واشنطن المسؤولية عنه.

وتتناقض تصريحات جولياني بشكل واضح مع ما جاء أمس على لسان مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي التي قالت لقناة CBS إن الإدارة الأمريكية لا تسعى إلى الإطاحة بالحكومة الإيرانية.

المصدر: أسوشيتد برس + غارديان