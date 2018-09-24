رئيس المالديف يقر بهزيمته في الانتخابات

أقر رئيس المالديف عبد الله يمين، اليوم الاثنين، بهزيمته في انتخابات الرئاسة أمام مرشح المعارضة إبراهيم محمد صليح.

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وقال يمين في مؤتمر صحفي "قرر شعب المالديف ما يريده، قبلت نتائج انتخابات الأمس، في وقت سابق اليوم التقيت مع إبراهيم محمد صليح، الذي اختاره الناخبون في المالديف ليكون رئيسهم المقبل، وهنأته".

وأعلنت وزارة الخارجية في المالديف، على تويتر في وقت سابق اليوم، أن زعيم المعارضة فاز في انتخابات الرئاسة.

ونقلت الوزارة عن نتائج مؤقتة، أعلنتها لجنة الانتخابات فوز صليح بفارق 16.7 في المئة في الانتخابات التي جرت الأحد، مضيفة أن التصويت مضى بسلام، ولم ترد تقارير عن وقوع أي حوادث.

وتعرض يمين لانتقادات، جراء سجنه معارضين في البلد السياحي، الواقع جنوبي آسيا، والذي يشهد صراعا على النفوذ بين الهند والصين.

وذكرت لجنة الانتخابات أن نسبة الإقبال على التصويت، بلغت 89.2 في المئة، موضحة أن النتائج النهائية ستعلن في 30 سبتمبر.

وأعلن صليح الذي يشتهر باسم إيبو الفوز، وقال للصحفيين في العاصمة ماليه، إن الرسالة واضحة ومدوية، وشعب المالديف يريد التغيير والسلام والعدالة.

وأضاف، أود أن أدعو الرئيس يمين إلى قبول إرادة الشعب، والبدء في انتقال سلس للسلطة وفقا للدستور.

المصدر: رويترز