برلماني روسي: لا خطر من مواجهة عسكرية بين روسيا وإسرائيل بسبب تسليم منظومة "S-300" لسوريا

أكد عضو مجلس الاتحاد الروسي (المجلس الأعلى للبرلمان)، فرانس كلينتسيفيتش، غياب أي خطر لمواجهة عسكرية بين روسيا وإسرائيل بعد تسليم منظومات "S-300" لسوريا.

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وقال في حديثه لوكالة "إنترفاكس"، اليوم الاثنين: "لا يوجد هناك أي خطر (لمواجهة عسكرية مع إسرائيل). وامتلاك أي دولة لهذه المنظومة يبعد محاولات استخدام الطيران لتنفيذ ضربات على أي منشآت مهما كانت عسكرية أو مدنية".

وأضاف أن "توريد هذه المنظومات وبدء استخدامها سيلغيان قضية الهجمات المحتملة وسيحولان القضايا العسكرية الموجودة إلى قضايا دبلوماسية".

وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في وقت سابق من هذا اليوم أن روسيا ستسلم منظومة "S-300" لسوريا خلال الأسبوعين القادمين.

المصدر: إنترفاكس