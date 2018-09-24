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أردوغان يتعهد بفرض مناطق آمنة شرقي الفرات بسوريا

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أردوغان يتعهد بفرض مناطق آمنة شرقي الفرات بسوريا
Reuters
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستتخذ إجراء شرقي نهر الفرات في سوريا، وستفرض مناطق آمنة مثلما فعلت في شمال غرب هذا البلد.

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ونقل موقع صحيفة "حريت" الإلكتروني عن أرودغان قوله في كلمة خلال زيارة لنيويورك: "إن شاء الله سنزيد في الفترة المقبلة عدد المناطق الآمنة في سوريا لتضم شرق الفرات".

وكان أردوغان قد حذر في وقت سابق من شن عمليات عسكرية جديدة بمحاذاة الحدود التركية السورية.

ونفذت تركيا من قبل عملية عسكرية لانتزاع السيطرة على منطقة عفرين السورية من وحدات حماية الشعب الكردية السورية، التي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية.

وتسيطر وحدات حماية الشعب أيضا على المنطقة الواقعة شرقي نهر الفرات.

المصدر: رويترز

 

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