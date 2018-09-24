البنتاغون: لم نسحب مقاتلي داعش من دير الزور

أعلن ممثل البنتاغون المقدم، كون فولكنر، أن التحالف الدولي برئاسة الولايات المتحدة لم يقم بسحب مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) من محافظة دير الزور السورية.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن فولكنر، اليوم الاثنين: "لا يزال نشاط التحالف الذي يضم 77 عضوا، يهدف إلى تدمير بقايا تنظيم داعش في سوريا وتحقيق هزيمته في جميع أنحاء العالم، وليس إلى سحب أفراده".

وأفادت وكالة "سانا" السورية في وقت سابق بأن التحالف الدولي قام بعملية إنزال في منطقة قرية المراشدة جنوب شرق محافظة دير الزور، التي تتمركز فيها قوات داعش، وقام بسحب قادة التنظيم الإرهابي إلى مكان غير معروف.

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وتقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها بعملية عسكرية ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق منذ عام 2014. وفي سوريا تجري هذه العملية دون موافقة من السلطات السورية الشرعية، فيما تجري روسيا عمليتها العسكرية ضد الإرهابيين في سوريا منذ عام 2015 بطلب رسمي من دمشق.

المصدر: نوفوستي