الطيران الحربي الإيراني يستعرض عضلاته في الخليج وبحر عمان

أعلن الجيش الإيراني اليوم أن سلاح الجو التابع له وللحرس الثوري سيبدأ اليوم الجمعة تمرينا في مياه الخليج العربي وبحر عمان.

وذكر مسؤول الشؤون الإعلامية والعلاقات العامة في الجيش الإيراني، يوسف صفي بور، للصحفيين أن التمرين يهدف إلى تعزيز حالة الاستعداد والتأهب في القوة الجوية للجيش والحرس الثوري.

وأشار المسؤول إلى أن التمرين تشارك فيه تسع مقاتلات من طراز "إف-4" وأربع من طراز "ميراج" وست من طراز "سوخوي-22" وأربع من طراز "توكانو" وثلاث من طراز "ياك-12"، علاوة على ثلاث مروحيات "شينوك" واثنتين من طراز "212".

وشدد صفي بور على أن التمرين الثاني بمحورية الجيش سينفذ غدا لاستعراض قدرات القوات المسلحة في الدفاع عن المجال الجوي الإيراني.

المصدر: فارس