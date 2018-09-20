ترامب يوقع مرسوما بشأن تنفيذ العقوبات المفروضة على روسيا المتعلقة بالوضع في أوكرانيا

وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، مرسوما للبدء بتنفيذ العقوبات الجديدة المفروضة على روسيا بسبب الأوضاع في أوكرانيا.

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وجاء في بيان البيت الأبيض نقلا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "لقد فوضت وزير الخزانة بالتشاور مع وزارة الخارجية لاتخاذ هذه الإجراءات، بما في ذلك إصدار القواعد واللوائح، وتوظيف جميع الصلاحيات الممنوحة للرئيس من قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ وأجزاء من مواجهة خصوم أمريكا من خلال قانون العقوبات وقانون دعم حرية أوكرانيا لاتخاذ ما هو ضروري للأمر التنفيذي"​​​.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، فرضت مجموعة من العقوبات على موسكو بسبب "قضية سكريبال" في الـ27 من شهر أغسطس الماضي.



