واشنطن: عقوبات جديدة ضد روسيا ستدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن سريان مفعول العقوبات التي فرضتها واشنطن على موسكو بسبب "قضية سكريبال" سيبدأ في الـ27 من الشهر الجاري، بعد نشرها في السجل الرسمي.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن ممثل الخارجية: "إن موعد الإشعار الذي يحدده القانون، انتهى في الـ22 من أغسطس. وقد سجلنا الإشعار في السجل الرسمي.. ونتوقع أن يتم نشره في الـ27 من أغسطس".

وأعلنت الولايات المتحدة في الـ8 من الشهر الجاري فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب استخدامها المزعوم لسلاح كيميائي في مدينة سالزبوري البريطانية في مارس الماضي تسمم من جرائه ضابط الاستخبارات الروسية السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا.

وتحظر هذه المجموعة من العقوبات توريد السلع مزدوجة الاستخدام إلى روسيا.

ومن المتوقع أن يتم فرض مجموعة أخرى من العقوبات على روسيا في نوفمبر المقبل، وقد تتعلق بمجال تقديم قروض للمؤسسات الروسية وتصدير وتوريد البضائع وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية.

ووصف الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في وقت سابق هذه العقوبات بأنها غير شرعية، مشيرا إلى أن ربط العقوبات ضد روسيا بحادثة سالزبوري أمر غير مقبول.

من جهتها اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الحجج لفرض العقوبات الجديدة افتراضية، مضيفة أن موسكو تدرس مسألة فرض عقوبات جوابية على الولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي