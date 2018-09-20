قائدا الكوريتين جنبا إلى جنب على قمة بايكتو المقدسة

صعد قائدا الكوريتين الجنوبية والشمالية مون جيه إن، وكيم جون أون، اليوم الخميس إلى قمة جبل بايكتو.

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وتوجه مون وزوجته، اللذان يقومان بزيارة بيونغ يانغ، بصحبة كيم وزوجته إلى بحيرة تشونجي في جبل بايكتو على متن سيارة.

وقال المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي إنه لم يتأكد مما إذا كان القائدان استخدما نفس السيارة أم لا، مشيرا إلى أنهما قاما بنزهة في بحيرة تشونجي، ورافقتهم وزيرة الخارجية الجنوبية كانغ كيونغ هوا وغيرها من المسؤولين.

وتعود قدسية الجبل المذكور إلى أسطورة قديمة مفادها أن جذور الشعب الكوري تعود إلى منطقة هذا الجبل، كما يتردد ذكر هذا الجبل في النشيد الوطني للكوريتين.

تجدر الإشارة إلى أن الجبل المذكور يقع ضمن جبال تشانغباي التي تفصل مقاطعة جيلين في شمال شرق الصين عن كوريا الشمالية، وتضم 16 قمة يبلغ ارتفاعها 2500 متر عن سطح البحر، وقمتها الرئيسية بايتو يبلغ ارتفاعها 2691 مترا.

المصدر: يونهاب