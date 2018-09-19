زعيما الكوريتين يزوران جبل بايكتو المقدس في كوريا الشمالية

يعتزم الرئيسان الكوري الجنوبي مون جيه-إن ونظيره الشمالي كيم جونغ أون، غدا الخميس زيارة جبل بايكتو المقدس في كوريا الشمالية على الحدود مع الصين.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الكورية الجنوبية في مؤتمر صحفي: "الرئيس مون والزعيم كيم، سيزوران يوم غد الخميس جبل بايكتو المقدس في كوريا الشمالية".

الرئيس مون، كان قد أفصح لنظيره الشمالي خلال أول قمة جمعتهما في أبريل الماضي، عن رغبته في زيارة جبل بايكتو المقدس.

وتعود قدسية الجبل المذكور إلى أسطورة قديمة مفادها أن أولى جذور الشعب الكوري نشأت في محيط هذا الجبل، كما يتردد ذكر اسم هذا الجبل في النشيد الوطني للكوريتين.

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وتجدر الإشارة إلى أن الجبل المذكور يقع ضمن جبال تشانغباي التي تفصل مقاطعة جيلين في شمال شرق الصين عن كوريا الشمالية، وتضم 16 قمة يبلغ ارتفاعها 2500 متر عن سطح البحر، وقمتها الرئيسية بايتو التي يبلغ ارتفاعها 2691 مترا.

وتعتبر بايتو أعلى قمة في شمال الصين وشبه الجزيرة الكورية، وتشتهر ببحيرة تيانشي التي تشكلت من المياه المتجمعة في فوهة بركان.

المصدر: وكالات