مون يفصح عن رغبته في زيارة الجبل المقدس في كوريا الشمالية

أفصح رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن لنظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون، عن رغبته في زيارة جبل بايكتو المقدس في كوريا الشمالية على الحدود مع الصين.

وقال متحدث باسم الإدارة الرئاسية في سيئول للصحفيين، إن الرئيس مون يريد الذهاب إلى كوريا الشمالية وزيارة جبل بايكتو.

وتعود قدسية الجبل المذكور إلى أسطورة قديمة مفادها أن أولى جذور الشعب الكوري نشأت في محيط هذا الجبل، كما يتردد ذكر اسم هذا الجبل في النشيد الوطني للكوريتين.

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وتجدر الإشارة إلى أن الجبل المذكور يقع ضمن جبال تشانغباي التي تفصل مقاطعة جيلين في شمال شرق الصين عن كوريا الشمالية، وتضم 16 قمة يبلغ ارتفاع كل منها 2500 متر عن سطح البحر، وقمتها الرئيسية بايتو التي يبلغ ارتفاعها 2691 مترا.

وتعتبر بايتو أعلى قمة في شمال الصين وشبه الجزيرة الكورية، وتشتهر ببحيرة تيانشي التي تشكلت من المياه المتجمعة في فوهة بركان.

المصدر: نوفوستي

نتاليا عبدالله