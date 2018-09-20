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أنغولا تستلم دفعة جديدة من مقاتلات SU-30k الروسية

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أنغولا تستلم دفعة جديدة من مقاتلات SU-30k الروسية
Reuters Sergei Karpukhin
المقاتلة الروسية سو-30
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أعلن مدير الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، دميتري شوغايف، أن أنغولا تسلمت دفعة جديدة من المقاتلات الروسية "SU-30K".

ونقلت وكالة "انترفاكس" عن شوغايف، أن تسليم المقاتلات يجري طبقا لما اتفق عليه الطرفان، مؤكدا أن الشريك الأنغولي حصل في هذه السنة على دفعة جديدة.

وأوضح شوغايف أنه وفقا للاتفاق، الذي تم توقيعه في أكتوبر 2013، سيتم تزويد أنغولا بـ12 مقاتلة من نوع "SU-30K".

المقاتلة "SU-30K" من أهم مقاتلات الجيل الرابع، وتم قد تم تحديثها عام 1993، وهي قادرة على تنفيذ الاستطلاع والعمليات القتالية ضد أهداف برية وبحرية في الظروف الجوية السيئة وأثناء الليل.

المصدر: انترفاكس

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