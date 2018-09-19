الحكم بسجن 3 مدراء لقناة تلفزيونية تركية
Reuters Reuters Murad Sezer
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قضت محكمة في إسطنبول بالسجن ثلاث سنوات وتسعة أشهر على ثلاثة مدراء تنفيذيين سابقين في محطة تلفزيون "حياتين سيسي" المغلقة، بتهم نشر "دعاية إرهابية".
وأوضحت وكالة "فرانس برس"، أن المحكمة أدانت مالكي القناة، مصطفى كارا وإسماعيل جوخان ورئيس تحريرها جوخان سيتين، بنشر دعاية لحزب العمال الكردستاني المحظور ومقاتلي تنظيم "داعش".
وطالبت النيابة بسجن المتهمين 13 سنة على الأقل.
وأغلقت المحطة التلفزيونية "حياتين سيسي" اليسارية المعارضة بشدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بموجب حالة الطوارئ في أعقاب محاولة الانقلاب في تركيا في يوليو 2016.
المصدر: أ ف ب
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