 
مباشر

الحكم بسجن 3 مدراء لقناة تلفزيونية تركية

أخبار العالم

الحكم بسجن 3 مدراء لقناة تلفزيونية تركية
Reuters Reuters Murad Sezer
(صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ktaa

قضت محكمة في إسطنبول بالسجن ثلاث سنوات وتسعة أشهر على ثلاثة مدراء تنفيذيين سابقين في محطة تلفزيون "حياتين سيسي" المغلقة، بتهم نشر "دعاية إرهابية".

وأوضحت وكالة "فرانس برس"، أن المحكمة أدانت مالكي القناة، مصطفى كارا وإسماعيل جوخان ورئيس تحريرها جوخان سيتين، بنشر دعاية لحزب العمال الكردستاني المحظور ومقاتلي تنظيم "داعش".

وطالبت النيابة بسجن المتهمين 13 سنة على الأقل.

إقرأ المزيد
مبنى صحيفة "زمان" في إسطنبول (صورة أرشيفية) تركيا.. سجن 6 من صحفيي "زمان" بتهمة الانتساب لمجموعة إرهابية

وأغلقت المحطة التلفزيونية "حياتين سيسي" اليسارية المعارضة بشدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بموجب حالة الطوارئ في أعقاب محاولة الانقلاب في تركيا في يوليو 2016.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تمتلكها دولة عربية.. مروحية روسية قاهرة للمدرعات وقادرة على محاربة جيش صغير وتدمير سفينة حربية