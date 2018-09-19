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أنقرة: إسرائيل لا تعارض بقاء الأسد في الحكم ورغبتها الوحيدة هي استمرار الحرب في سوريا

أنقرة: إسرائيل بهجومها على سوريا أرادت تخريب الجو الإيجابي لاتفاق إدلب

أخبار العالم

أنقرة: إسرائيل بهجومها على سوريا أرادت تخريب الجو الإيجابي لاتفاق إدلب
Globallookpress
الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان
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قال مستشار الرئيس التركي ياسين أقطاي، إن إسرائيل بهجومها على سوريا أرادت تخريب الجو الإيجابي لاتفاق إدلب، الذي توصل إليه الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان.

وأضاف أقطاي في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك": "الاتفاق الذي توصلت إليه روسيا وتركيا حول إدلب يعتبر اتفاقا تاريخيا واعدا لإحلال السلام في المنطقة، وإعادة بناء سوريا على أساس سلمي، وفقا لحقوق الإنسان".

وتابع: "لأول مرة تقترب سوريا من السلام بعد حرب استمرت نحو 8 سنوات، عاش خلالها الشعب السوري مأساة كبيرة واضطر لمغادرة بلاده على إثرها".

يتبع...

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