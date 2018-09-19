التسريبات الأولى من كتاب الممثلة الإباحية المعتزلة كلوفورد عن علاقتها بترامب

كشفت صحيفة The Guardian البريطانية، تسريبات من كتاب الممثلة الإباحية المعتزلة ستيفاني كلوفورد المعروفة باسمها الفني ستورمي دانييلز، تغطي جانبا من علاقتها بدونالد ترامب عام 2006.

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وكشفت فصول من الكتاب الذي سربته الصحيفة، ويحمل اسم "كشف كامل"، عن تفاصيل مثيرة في علاقة ترامب بالممثلة الإباحية السابقة.

وتبوح كلوفورد في الكتاب المنتظر طرحه في الأسواق مطلع أكتوبر، عن أنها قد تكون عرفت مع ترامب "العلاقة الجنسية الأسوأ في حياتها".

وكتبت: "ربما كان الجنس الأقل إثارة لإعجابي في هذه العلاقة معه على الإطلاق، لكن من الواضح أن ترامب لا يشترك معي في هذا الرأي"، مشبهة الرئيس الأمريكي بإحدى شخصيات لعبة الفيديو الشهيرة "ماريو كارت".

وأعلنت كلوفورد في كتابها، أنها التقت الرئيس الأمريكي للمرة الأولى، في إحدى بطولات الغولف الشهيرة على بحيرة تاهو عام 2006، تزامنا مع إنجاب زوجته ميلانيا ترامب لابنهما بارون.

وقالت إنها بادلت ترامب الغرام في منزل بنتهاوس يملكه، بعد أن دعاها أحد حراسه الشخصيين لتناول طعام العشاء معه.

وذكرت في كتابها، أنها لم تصدق الصعود المذهل لدونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، وتتذكر قوله لها إنه "لا يرغب حتى أن يكون رئيسا".

وتؤكد أنها ظلت على اتصال مع ترامب عام 2007، أملا في أن يمنحها دورا في برنامجه التلفزيوني الواقعي "The Apprentice".

واتهمته بضعف الوازع الأخلاقي، لأنه عرض عليها الغش، كي تجد مكانا في إحدى حلقات برنامجه.

المصدر:"The Guardian"