الممثلة الإباحية المعتزلة تنشر كتابا عن علاقتها الحميمية بترامب

أعلنت الممثلة الإباحية السابقة ستيفاني كليفورد عن نيتها نشر كتاب يتحدث عن علاقتها الجنسية بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكدت كليفورد المعروفة باسمها المستعار "ستورمي دانييلز" في تصريح لقناة "أي بي سي" الأمريكية أن الكتاب بعنوان "الكشف الكامل" سيصدر عن دار النشر "سانت مارتينز برس" التابعة لشركة "ماكميلان بابليشرز" يوم 2 أكتوبر المقبل.

وأوضحت أن كتاب الذكريات يتناول كذلك معاركها القضائية ضد ترامب وعملها كمقدمة رقص التعري.

يذكر، أن الممثلة الإباحية السابقة ستيفاني كليفورد (39 عاما) رفعت دعويين قضائيتين ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تطالب إحداهما بالاعتراف ببطلان الاتفاق حول عدم الكشف الذي عقد بين فريق ترامب وكليفورد، والثانية تتهم ترامب بالتشهير.

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وتقول كليفورد إن المستشار القانوني السابق لترامب، جورج كوهين دفع لها مبلغ 130 ألف دولار مقابل سكوتها عن علاقتها الجنسية بترامب في عام 2006، أي بعد زواجه من ميلانيا.

واعترف كوهين بدفع المبلغ المذكور للممثلة السابقة ضمن اتفاق عدم الكشف، بينما محامو ترامب يقولون إن المبلغ تم دفعه بهدف حماية عائلة ترامب، تحسبا لصدور أي ادعاءات كاذبة تشوه سمعته أثناء حملته الانتخابية. وينفي ترامب وجود أي علاقة له بالمذكورة كليفورد.

المصدر: رويترز