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ترامب يعلق على دفع الأموال للنساء مقابل الصمت

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ترامب يعلق على دفع الأموال للنساء مقابل الصمت
Reuters FILE PHOTO
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والممثلة الإباحية السابقة ستيفاني كليفورد
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صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لم يعرف عن دفع محاميه مايكل كوهين أموالا للمرأتين مقابل الصمت عن علاقتهما المزعومة بترامب، إلا بعد حدوث ذلك.

وقال ترامب في حديث لقناة "فوكس نيوز": "عرفت (عن ذلك) في وقت لاحق"، مضيفا أن تلك الأموال لم تأت من الحملة الانتخابية، بل كانت أمواله الخاصة.

وشدد على أن ذلك لم يكن انتهاكا لقواعد الحملات الانتخابية.

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وكان مايكل كوهين، المحامي السابق لدونالد ترامب، والذي يحاكم في قضية احتيال ضريبي، اعترف بأنه قدم أموالا للممثلة الإباحية السابقة ستيفاني كلوفورد المعروفة باسمها المستعار "ستورمي دانييلز" ونجمة مجلة "بلاي بوي" كارين ماكدوغال، اللتين ادعتا بإقامة علاقة جنسية مع ترامب.

ويتناقض ما جاء في تصريح ترامب اليوم مع تصريحات كوهين، الذي قال إن ترامب طلب منه دفع الأموال للمرأتين مقابل صمتهما، لكي لا تتأثر حملته الانتخابية.

المصدر: رويترز

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