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مسؤول سابق في "إف. بي. آي" ينشر كتابا عن ترامب والإرهاب

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مسؤول سابق في
Reuters Aaron Bernstein
أندرو مكابي النائب السابق لمدير مكتب التحقيقات الاتحادي
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قالت دار نشر أمريكية إن أندرو مكابي النائب السابق لمدير مكتب التحقيقات الاتحادي والمعارض لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ألف كتابا بشأن جهود المكتب لحماية الولايات المتحدة.

وذكرت دار النشر " St. Martin’s Press" أن كتاب "التهديد: كيف يحمي إف.بي.آي أمريكا في عصر الإرهاب وترامب" يغطي عمل مكابي في المكتب على مدار 22 عاما بما في ذلك دوره في التحقيق في هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 على نيويورك وواشنطن، وتفجير ماراثون في بوسطن والتحقيق في مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية عام 2016.

وسيطرح الكتاب في الأسواق يوم الرابع من ديسمبر القادم.

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وقال مكابي: "كتبت هذا الكتاب لأن هجمات الرئيس علي ترمز إلى نهجه التدميري ضد البلاد ككل"، مؤكدا أن ترامب "يقوض سلامة وأمن أمريكا ويقوض ثقة الناس في مؤسسات (الدولة)".

وكان وزير العدل جيف سيشنز أقال مكابي في مارس بعدما اكتشفت لجنة داخلية في الوزارة أنه سرب معلومات لصحفيين، وضلل محققين بشأن تصرفاته.

ونفى مكابي الاتهامات الموجهة إليه، وقال إنه ضحية انتقام من إدارة ترامب.

المصدر: رويترز

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