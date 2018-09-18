الشيف التركي يغضب المعارضة الفنزويلية باستضافة مادورو

أثارت زيارة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لمطعم الشيف التركي الشهير نصرت غوكشيه في إسطنبول غضب المعارضين الفنزويليين.

وبعد تناول الرئيس مادورو وعقيلته سيليا فلوريس وجبة طعام في مطعم نصرت الفاخر، وجه معارضون فنزويليون اتهامات له بأنه "يهدر الأموال" فيما "تموت فنزويلا من الجوع"، حسبما جاء على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر، أن الشيف التركي نصرت غوكشيه الملقب بـ "Salt Bae" أو سيد الملح، اشتهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأسلوبه الخاص والمميز في رش الملح وقطع شرائح اللحم. وهو يملك سلسلة مطاعم متخصصة في اللحوم، يرتادها زعماء ومشاهير العالم.

المصدر: إنستغرام