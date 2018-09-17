نتنياهو يسمح بهجرة ألف يهودي إثيوبي إلى إسرائيل

وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم الاثنين، على قرار يسمح بهجرة ألف يهودي إثيوبي من "الفالاشامورا" إلى إسرائيل بحجة لم شمل الأسر المنقسمة بين إسرائيل وإثيوبيا.

وقال نتانياهو خلال اجتماع لجنة وزارية تبحث الصعوبات التي تواجه اليهود الإثيوبيين من حيث الاندماج "سنسمح بهجرة ألف من الفالاشامورا الذين يعيش أبناؤهم في إسرائيل".

وأضاف: "لن نقبل بأي نوع من العنصرية تجاه اليهود اللإثيوبيين وسنحارب هذه الظاهرة".

ويعيش في إسرائيل أكثر من 140 ألفا من اليهود الإثيوبيين، بينهم أكثر من 50 ألفا من مواليد إسرائيل، ينحدر معظمهم من مجتمعات ظلت معزولة عن العالم اليهودي طوال قرون، وقد اعترفت بهم السلطات الدينية الإسرائيلية في وقت متأخر.

وكان نحو 80 ألف يهودي إثيوبي هاجروا إلى إسرائيل عبر جسرين جويين تم تنظيمهما عامي 1984 و1991.

ويعتبر الفالاشامورا أنفسهم يهودا ينحدرون من إثيوبيا، إلا أنهم لا يستفيدون من قانون العودة الذي يسمح لأي يهودي في الشتات بالهجرة إلى إسرائيل ليصبح مواطنا بشكل تلقائي. وقد أرغم هؤلاء على اعتناق المسيحية إبان القرن التاسع عشر.

المصدر: "فرانس برس"