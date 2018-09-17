بعيدا عن إدلب.. حضور اقتصادي هام في قمة بوتين-أردوغان

أكد الرئيسان، الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، نمو التبادل التجاري بين البلدين، فيما أشار أردوغان إلى أن التعاون الثنائي يتعزز ويتطور "على أساس إرادة سياسية مشتركة".

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي، وصف الرئيس الروسي مباحثات القمة الرابعة بين الرئيسين في هذه السنة، التي جرت اليوم الاثنين، بأنها كانت "بناءة وموضوعية".

وقال: "عند مناقشة الأجندة الراهنة للتعاون الروسي-التركي تأكدنا من نمو التبادل التجاري الثنائي، حيث ارتفع حجمه، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بـ34% وفاق 15مليار دولار.

وأكد الرئيس الروسي أن موسكو رفعت القيود المفروضة على توريدات بعض السلع الزراعية التركية إلى روسيا، تلبية لطلب أنقرة.

وعبر بوتين عن أمله بأن تخلق تركيا ظروفا مواتية للترويج للبضائع الروسية في سوقها.

وأكد بوتين عزم روسيا على زيادة استخدام العملتين الوطنيتين، الروبل الروسي والليرة التركية، في الحسابات الثنائية، مما سيسهم في تعزيز التجارة المتبادلة وتأمين اقتصادي البلدين من "التأثيرات السلبية الخارجية".

كما أكد التزام موسكو بمواصلة العمل على تنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة، بما فيها مشروع محطة الطاقة النووية "أكويو" ومشروع الغاز "السيل التركي"، مشددا على أنه "سيصبح عنصرا هاما لضمان أمن تركيا وأوروبا بأكملها، في مجال الطاقة".

ورحب بوتين بزيادة تدفق السياح الروس إلى تركيا، حيث زار عدد قياسي (4.7 مليون) من السياح الروس المنتجعات التركية في العام الماضي، فيما شهد النصف الأول من العام الجاري ارتفاعا لزيارات السياح الروس إلى تركيا بنسبة أكثر من 40%.

المصدر: RT + وكالات







