 
مباشر
عاجل
بوتفليقة يقيل قائدي القوات الجوية والبرية ويعين اللواء غريس عبد الحميد أمينا عاما لوزارة الدفاع

مرشح ترامب لعضوية المحكمة العليا متهم بالتحرش الجنسي

أخبار العالم

مرشح ترامب لعضوية المحكمة العليا متهم بالتحرش الجنسي
Reuters Toya Sarno Jordan
مبنى المحكمة العليا في الولايات المتحدة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ksqr

تعرض القاضي الأمريكي، بريت كافانا، المرشح الثاني للرئيس دونالد ترامب، لعضوية المحكمة العليا التي تستمر على مدى الحياة، لتهمة السلوك الجنسي الشائن.

وقالت امرأة هي كريستين بليزي فورد، في حديث لصحيفة "واشنطن بوست"، إنها تعرضت للتحرش الجنسي من جانب كافانا، في حادثة تعود للثمانينيات من القرن الماضي.

وأشارت كريستين، إلى أن كافانا قام قبل عقود، خلال الدراسة في المرحلة الثانوية، بمحاولة ممارسة الجنس معها وهو ثمل، فألقى بها على السرير وحاول تعريتها من ملابسها ولمس جسدها.

إقرأ المزيد
ليسلي مونفيس التحرش الجنسي يفقد مدير CBS جميع مناصبه

وبعد أن كشفت المرأة تفاصيل الحادث، يوم الأحد، قرر الحزب الجمهوري إجراء المزيد من المناقشات حول اختيار هذا القاضي للمنصب، وذلك قبل تصويت اللجنة المختصة هذا الأسبوع.

من جانبه نفى كافانا، في حديث له الأسبوع الماضي، التهمة بشكل قاطع.

المصدر: رويترز

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

عجوز ثمانيني يتحدى ميسي ورونالدو ونيمار