مرشح ترامب لعضوية المحكمة العليا متهم بالتحرش الجنسي

تعرض القاضي الأمريكي، بريت كافانا، المرشح الثاني للرئيس دونالد ترامب، لعضوية المحكمة العليا التي تستمر على مدى الحياة، لتهمة السلوك الجنسي الشائن.

وقالت امرأة هي كريستين بليزي فورد، في حديث لصحيفة "واشنطن بوست"، إنها تعرضت للتحرش الجنسي من جانب كافانا، في حادثة تعود للثمانينيات من القرن الماضي.

وأشارت كريستين، إلى أن كافانا قام قبل عقود، خلال الدراسة في المرحلة الثانوية، بمحاولة ممارسة الجنس معها وهو ثمل، فألقى بها على السرير وحاول تعريتها من ملابسها ولمس جسدها.

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وبعد أن كشفت المرأة تفاصيل الحادث، يوم الأحد، قرر الحزب الجمهوري إجراء المزيد من المناقشات حول اختيار هذا القاضي للمنصب، وذلك قبل تصويت اللجنة المختصة هذا الأسبوع.

من جانبه نفى كافانا، في حديث له الأسبوع الماضي، التهمة بشكل قاطع.

المصدر: رويترز