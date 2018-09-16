بعد أن عاث فسادا في الفلبين.. "مانغخوت" يصل الصين

وصل إعصار "مانغخوت" العنيف مساء الأحد إلى الصين حيث أوقع ضحايا بعدما خلف 59 قتيلا على الأقل في الفلبين، وتسبب بفوضى في هونغ كونغ موقعا أكثر من 200 جريح.

وأجلت السلطات الصينية 37.2 مليون شخص، من مقاطعة غوانغدونغ وأمرت عشرات آلاف سفن الصيد بالعودة سريعا إلى المرافئ قبل وصول الإعصار، فيما أعلن التلفزيون الرسمي الصيني أن الإعصار أوقع قتيلين في هذه المقاطعة.

وأوقع الإعصار الذي يُعتبر الأعنف في العالم منذ بداية العام، أضرارا في هونغ كونغ، وحطم نوافذ زجاجية كثيرة واقتلع أشجارا، ما أدى لإصابة أكثر من مئتي شخص بجروح، قبل بلوغ الإعصار البر الصيني.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الإنذار القصوى بسبب رياح بلغت سرعتها 230 كيلومتراً، وأسفرت عن 213 جريحا بحسب أرقام الحكومة.

وفي شمال الفلبين، انقطعت وسائل الاتصال والتيار الكهربائي في القسم الأكبر من منطقة مسار الإعصار حيث يعيش حوالى 5 ملايين شخص.

وأعلنت الشرطة مساء الأحد ارتفاع حصيلة القتلى إلى 59، بعد العثور على ضحايا جدد جراء الانهيارات الأرضية.

ودعت هيئة الأرصاد الجوية منذ أيام السكان إلى لزوم أكبر قدر من الحيطة وحذرت من "تهديد كبير" للسواحل الجنوبية في الصين.

المصدر: أ ف ب