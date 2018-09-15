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إعصار "مانغكوت" يجتاح الفلبين

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اجتاح إعصار "مانغكوت" الماطر شمالي الفلبين ليلة السبت، متسببا بانقطاع الكهرباء وتدمير أسطح المنازل، حيث تصحبه أمطار غزيرة ورياح عاتية.

وفرّ آلاف الفلبينيين من منازلهم في المناطق الساحلية شمالي الأرخبيل الذي يتعرض بانتظام لكوارث طبيعية، فيما يعتبر إعصار "مانغكوت" أعنف إعصار يهب على البلاد منذ بداية 2018.

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ورفعت الفلبين الجمعة مستوى التحذير من الإعصار، وحذرت من دمار واسع قبل ساعات من وصول "مانغكوت".

وعمد سكان لوشن، كبرى جزر الفلبين إلى تحصين نوافذهم وسطوح منازلهم لتفادي اقتلاعها أثناء الإعصار، فيما لم ترد بعد أي تقارير عن إصابات أو ضحايا جراء هذا الإعصار.

المصدر: أ ف ب

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