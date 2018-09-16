كلية سان جان العسكرية الكندية تبرئ أحد طلابها من تهمة تدنيس القرآن

تراجعت إدارة الكليّة العسكرية الملكية في مدينة سان جان بمقاطعة كيبك شرقي كندا عن قرار طرد واحد من ثلاثة طلاب في الكلية متهمين بتدنيس القرآن، وذلك لعدم كفاية الأدلّة.

وجاء هذا القرار بعد أن ترك أحد المتهمين الكلية والخدمة العسكرية، فيما لا تزال قضية الطالب الثالث الذي طعن بقرار الفصل قيد التحقيق.

وأكد العميد تشارلز لامار مدير الكلية، أن الإدارة وجّهت إنذار خطيا لجميع الطلاب المعنيين، وقال إنهم يخضعون لرقابة صارمة "للتحقق من حصول تغيير مرجو في سلوكهم، إضافة إلى إخضاعهم للإرشاد النفسي والأخلاقي كي يدركوا ضرورة احترام مقدسات الآخرين في مجتمع كندا التعددي".

وأقدم عدد من طلاب الكلية المذكورة خلال حفل في مايو الماضي على تدنيس القرآن بتلطيخه بلحم الخنزير، وصوروا تصرفاتهم في مقطع فيديو.

وذكرت وكالة الأنباء الكندية أن التحقيق مع الطلاب تعثر بسبب اختفاء مقطع الفيديو المذكور، حيث أن المتهمين لم ينشروه على مواقع التواصل ما سهل عليهم حذفه، فيما يستند التحقيق إلى شهادة طلاب آخرين اطلعوا على مقطع الفيديو، وأبلغوا إدارة الكلية عن محتواه.

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ويشير المسؤولون الكنديون إلى خطورة هذا الحادث، لاسيما على خلفية مشاركة القوات الكندية في عمليات عسكرية في عدد من الدول المسلمة، بما فيها العراق ومالي.

المصدر: وسائل إعلام كندية