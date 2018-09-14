افتتاح مكتب اتصال مشترك بين الكوريتين

دشنت الكوريتان اليوم الجمعة، مكتبا مشتركا للاتصالات في مدينة كايسونغ في كوريا الشمالية، بهدف تعزيز التبادلات والاتصال بين البلدين.

ويأتي افتتاح المكتب قبيل زيارة مرتقبة للرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن إلى بيونغ يانغ الأسبوع القادم يلتقي فيها نظيره الشمالي كيم جونغ أون.

وقال وزير التوحيد في كوريا الجنوبية تشو ميونغ-غيون في حفل الافتتاح، إن تدشين "المكتب يمثل فصلا جديدا من التاريخ وهو رمز جديد للسلام أنشئ بشكل مشترك من قبل الجنوب والشمال".

وسيمثل المكتب قناة للتشاور والاتصال على مدار الساعة لتعزيز العلاقات بين الكوريتين، وتخفيف التوترات العسكرية وإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية.

Two Koreas open liaison office at Kaesong Industrial Complex https://t.co/JVlZrVOfNypic.twitter.com/mxlffHS90I — Chad O'Carroll (@chadocl) ١٤ سبتمبر ٢٠١٨

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ويتكون مبنى الاتصال من مكاتب منفصلة للشمال وأخرى للجنوب إضافة إلى قاعة مؤتمرات مشتركة. وستوظف سيئول حوالي 20 مسؤولا هناك، بينما ستخصص بيونغ يانغ 15-20 موظفا.

ومن المقرر أن يتولى نائب وزير الوحدة الجنوبي تشون هيه-سونغ منصب رئيس مشارك للمكتب مع نائب رئيس لجنة إعادة التوحيد السلمي للوطن في الشمال، غير أن الشمال لم يكشف عن قائمة أسماء مسؤولي المكتب بعد.

المصدر: وكالات