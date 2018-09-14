موسكو تعلن رسميا عن موعد تسليم أنقرة "إس-400"

صرح نائب وزير الدفاع الروسي يوري بوريسوف، بأن الجانب الروسي سيباشر في تزويد تركيا بصواريخ "إس -400" العام المقبل، وأن أنقرة ستتسلم الصواريخ في موعدها.

وقال بوريسوف للصحفيين الجمعة: "تركيا ورغم التهديدات الأمريكية لم تتراجع عن عقد شراء منظومات الدفاع الجوي الصاروخية الروسية "إس-400" وستحصل على كافة التقنيات وفقا للعقد المبرم وفي الموعد المحدد، عام 2019".

وأضاف: "هناك طلب على تكنولوجيا الدفاع الجوي الروسية ونحن بكل فخر نؤكد احتلالنا المكانة الأولى في العالم في هذا المجال".

كما أشار إلى أن شركة "ألماس أنتاي" الروسية لمنظومات الدفاع الجوي لديها حاليا حزمة واسعة من عقود التصدير طويلة الأمد.

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وأكدت الولايات المتحدة مرارا عزمها على منع عقد الدول الحليفة لها صفقات شراء منظومات "إس-400" الروسية، مهددة بفرض العقوبات عليها.

وتعتبر تركيا، الدولة الثانية بعد الصين التي اتفقت مع روسيا على تزويدها بهذه المنظومات، وتعهدت السلطات التركية بأنها لن تتراجع عن الصفقة رغم الضغوط الأمريكية.

المصدر: وكالات