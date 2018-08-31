أردوغان: سنتسلّم صواريخ "S-400" الروسية عمّا قريب

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، أن تركيا بحاجة لأنظمة الدفاع الصاروخي الروسية "S-400"، مشيرا إلى أن بلاده ستتسلم هذه الأنظمة قريبا.

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وجاء تصريح الرئيس التركي في كلمة خلال حفل تخريج دفعة جديدة من الضباط، أكد فيها أن بلاده بحاجة أيضا لمقاتلات "إف-35" الأمريكية وستواصل دفع أقساط شرائها من الولايات المتحدة، لكنها ستشتري مقاتلات من مصادر أخرى إذا أوقفت واشنطن تسليم المقاتلات.

كما انتقد الرئيس التركي، ازداوج المعايير في مكافحة الإرهاب عندما يتعلق الأمر بتركيا، لافتا إلى أن الدعاوى القضائية المقامة ضد تركيا في الولايات المتحدة، والقرارات الصادرة ضدها ليس لها مثيل في أي دولة أخرى.

وعن تراجع العملة التركية في الأسواق، قال أردوغان إن التقلبات في أسعار الصرف هي عملية موجهة ضد تركيا، مشيرا إلى أن الذين فشلوا في تحقيق أهدافهم بواسطة التنظيمات الإرهابية، يلجؤون اليوم إلى سلاح الاقتصاد.

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وأضاف أنه ليس لدى تركيا أي مشكلة تبرر الهجمات الإرهابية الموجهة ضدها، وتسوغ محاولات تشكيل صورة أن الاقتصاد التركي يمر بأزمة.

وأكدت واشنطن مرارا، عزمها على منع عقد الدول الحليفة لها صفقات لشراء منظومات "S-400"، مهددة بالعقوبات.

وتعتبر تركيا، الدولة الثانية بعد الصين التي اتفقت مع روسيا على تزويدها بهذه الصواريخ الفعالة.

المصدر: وكالات