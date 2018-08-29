البنتاغون لا يستبعد فرض عقوبات على الهند بسبب شرائها أسلحة روسية

أعلن البنتاغون عن قلقه إزاء تخطيط الهند لشراء أسلحة روسية، بما في ذلك منظومات "إس-400"، مؤكدا أنه لا يستبعد تطبيق "قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات" على نيودلهي.

وقال مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون منطقة آسيا والمحيط الهادئ، راندل شريفر، في كلمة ألقاها في مقر "مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي" بواشنطن، اليوم الأربعاء: "هناك انطباع بأننا بصدد حماية الهند وتجنيبها عواقب هذا القانون. لكن ذلك ليس صحيحا. فإننا سنشعر بقلق شديد إذا أقدمت الهند على شراء أنظمة ومنصات (عسكرية روسية) جديدة. ولا يمكنني أن أقول لكم إنهم (الهنود) لن يقعوا تحت العقوبات وإنه سيكون هناك استثناء.. سيتعين على الرئيس (الأمريكي) أن يتخذ هذا القرار، إذا رأى أن الهند تشتري منظومات وقدرات جديدة من روسيا".

كما ذكر المسؤول العسكري الأمريكي أن خططا هندية لاقتناء منظومات "إس-400" تثير أكبر قلق لدى واشنطن.

وقال إن الولايات المتحدة على علم بوجود علاقات متينة بين الهند وروسيا في المجال الدفاعي في الماضي، لكننا نسعى لتغيير مسار السياسة الهندية في هذا المجال لتتحول إلى التعاون مع أمريكا.

وبموجب "قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات"، تستطيع الولايات المتحدة فرض عقوبات على دول ثالثة بسبب شرائها أسلحة روسية، مع أن البنتاغون يمكن أن يمنح استثناءات لدول معينة. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت سابقا أن واشنطن قد أقنعت عددا من الدول بالعدول عن عقد صفقات دفاعية مع روسيا تقدّر قيمتها الإجمالية بعدة مليارات الدولارات.

المصدر: نوفوستي