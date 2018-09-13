سيمونيان: المتهمان بتسميم سكريبال اختارا RT لأنهما يثقان بي

ذكرت رئيسة تحرير شبكة RT مارغاريتا سيمونيان، أن المشتبه بتورطهما في "قضية سكريبال" قررا إجراء المقابلة مع الشبكة، لأنهما يعرفانها عبر نشاطاتها كصحفية ويثقان بها.

وكتبت سيمونيان على تويتر اليوم الخميس: "لماذا أنا بالتحديد؟ لقد رفضا الحديث لأي شخص آخر، حتى مع الصحفيين الروس، لأنهما يقولان إنهما يعرفانني عبر مشاركتي في البرامج التلفزيونية ومنشوراتي في مواقع التواصل الاجتماعي، ويثقان بي، حسب قولهما".

2. Почему именно мне?



Они отказались давать интервью кому-либо другому, даже нашим журналистам, т к, по их словам, они меня знают по эфирам и читают мои соцсети и поэтому, опять же по их словам, доверяют'. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) September 13, 2018

وفي وقت سابق أعلنت سيمونيان أنها سجلت حوارا مع ألكسندر بيتروف وروسلان بوشيروف، وهما المواطنان الروسيان اللذان تشتبه السلطات البريطانية بضلوعهما في تسميم الجاسوس المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في مدينة سالزبوري البريطانية في مارس الماضي.

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ومن المتوقع أن يبدأ بث مقتطفات من الحوار على رأس الساعة المقبلة، على أن يلي ذلك بث الحوار كاملا في وقت لاحق من اليوم.

المصدر: RT