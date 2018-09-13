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سيمونيان: المتهمان بتسميم سكريبال اختارا RT لأنهما يثقان بي

أخبار العالم

سيمونيان: المتهمان بتسميم سكريبال اختارا RT لأنهما يثقان بي
RT
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ذكرت رئيسة تحرير شبكة RT مارغاريتا سيمونيان، أن المشتبه بتورطهما في "قضية سكريبال" قررا إجراء المقابلة مع الشبكة، لأنهما يعرفانها عبر نشاطاتها كصحفية ويثقان بها.

وكتبت سيمونيان على تويتر اليوم الخميس: "لماذا أنا بالتحديد؟ لقد رفضا الحديث لأي شخص آخر، حتى مع الصحفيين الروس، لأنهما يقولان إنهما يعرفانني عبر مشاركتي في البرامج التلفزيونية ومنشوراتي في مواقع التواصل الاجتماعي، ويثقان بي، حسب قولهما".

وفي وقت سابق أعلنت سيمونيان أنها سجلت حوارا مع ألكسندر بيتروف وروسلان بوشيروف، وهما المواطنان الروسيان اللذان تشتبه السلطات البريطانية بضلوعهما في تسميم الجاسوس المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في مدينة سالزبوري البريطانية في مارس الماضي.

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ومن المتوقع أن يبدأ بث مقتطفات من الحوار على رأس الساعة المقبلة، على أن يلي ذلك بث الحوار كاملا في وقت لاحق من اليوم.

المصدر: RT

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