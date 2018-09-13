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بيتروف وبوشيروف: لم يكن معنا في الرحلة إلى بريطانيا أي زجاجة لعطر "نينا ريتشي"

في سبق صحفي... RT تجري مقابلة مع المشتبه بهما في "قضية سكريبال"

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أجرت رئيسة تحرير شبكة RT مارغاريتا سيمونيان مقابلة مع المواطنين الروسيين اللذين تشتبه لندن بتورطهما في قضية تسميم العميل المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في مارس الماضي.

وكتبت سيمونيان على تويتر اليوم الخميس: "لا أدري مع من قضيتم مساء أمس، أما أنا فقضيته مع بيتروف وبوشيروف. أنا لا أمزح. ترقبوا قريبا".

وذكرت سيمونيان، أن بيتروف وبوشيروف بادرا إلى التواصل معها، واتصلا بها على رقمها الجوال.

ومن المتوقع بث هذه المقابلة في غضون الساعات القليلة القادمة.

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن السلطات تملك معلومات عن المشبوهين وهما ألكسندر بيتروف وروسلان بوشيروف، وحثهما على الظهور علنا والحديث لوسائل الإعلام.

المصدر: RT

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